اجتماع وزارتي المواصلات و المالية لحلحلة مشاكل قطاع الطيران

عقد وزير المواصلات المفوض ميلاد معتوق ووزير الماليه المفوض فرج ابومطاري يوم أمس الاثنين اجتماعاً بمقر وزارة الماليه، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الافريقية للطيران القابضة سعيد الحضيري، وعضو مجلس الإدارة عبير زغبية والمدير علي العامري ومدير عام شركة الخطوط الجوية الليبية جلال الشاردة ومدير عام الخطوط الافريقية خليل المجعي .

كما تناول الاجتماع مناقشة مايواجه قطاع الطيران عامةً والشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة والشركات التابعة لها من مشاكل ومختنقات والأضرار التي تكبدتها هذه الشركات نتيجة الحروب وتفشي وباء كورونا.

و تم الإتفاق على أن تقوم الحكومة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المختنقات ومن بينها مرتبات العاملين المتأخرة وأيضا لدعم قطاع النقل الجوي عامة وذلك وفق أستراتيجية تهدف إلى أصلاح قطاع الطيران.

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