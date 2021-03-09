منسق الخاص للبعثة الأممية في ليبيا يكشف حقيقة رشاوى ملتقى الحوار

كشف ريزدون زينينغا الأمين العام المساعد والمنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأحد حقيقة ما قيل إنها رشاوى تم تقديمها إلى بعض الموجودين في ملتقى الحوار الليبي بجنيف.

وأثناء لقائه محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتخب نفى زينينغا وجود تقارير تتضمن “شبه الفساد” في ملتقى الحوار بجنيف.

وأكد أن ما حدث هو أن بعض أعضاء بمجلس النواب تلقوا رسالة واتساب من رقم أمريكي مجهول، قد اعتقدوا بأنه تابع لفريق الخبراء بشأن قضية الرشاوى الأخيرة.

وأوضحت البعثة في بيانها أنه “فيما يتعلق بالتقارير الإعلامية التي يتم تداولها حول مزاعم الرشاوى خلال انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس نقلاً عن “تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة ، تؤكد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن فريق الخبراء” بي أو إف” هو كيان مستقل ومنفصل تمامًا عن بعثة الأمم المتحدة يقدم تقاريره إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

وتؤكد البعثة كذلك أنها لا تتلقى تقارير فريق الخبراء بما في ذلك التقرير الأخير وبالتالي لا يمكنها التعليق على هذا التقرير، ويجب توجيه أي استفسارات في هذا الصدد إلى لجنة العقوبات.

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