“الحديد والصلب” تبحث مشاكل تصدير منتجاتها

استعرض وكيل شؤون الصناعة بوزارة الاقتصاد والصناعة، نشاط الشركة الليبية للحديد والصلب عن سنة 2020، وبحث كافة المعوقات والمشاكل، التي تعترض سير العملية الإنتاجية.

وتضمن الاجتماع، الذي عُقد بمجمع الشاحنات بتاجوراء؛ بحث معوقات وعراقيل التصدير التي تُواجه الشركة في تصدير منتجاتها، والتأكيد على ضرورة العمل على حماية المنتجات المحلية؛ من خلال فرض رسوم لا تقلّ عن 10% على الواردات من حديد البناء أو منع استيراده؛ باعتبار أن الطاقات المتوفّرة تغطي احتياجات السوق المحلي.

كما تمت مراجعة الرسوم ذات العلاقة بسعر الدولار نظرًا لارتفاعها الكبير بعد تعديل سعر الصرف، كما بحث المجتمعون المشاكل المتعلقة بتصدير الخردة الحديدية، والانعكاسات السلبية على الشركة. وناقش الاجتماع أيضًا، مشاكل العجز في الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، والأسباب التي أدت إلى تعثر صيانة محطة الكهرباء التابعة للشركة.

وفي هذا الصدد؛ طالبت الشركة الوزارة بالتنسيق لإحالة المخصصات المالية المدرجة لصيانة المحطة إلى الشركة مباشرةً، بدلاً من إحالتها إلى الشركة العامة للكهرباء.

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