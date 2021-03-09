مؤسسة النفط تدرس المشاريع المقترحة لشركة “السرير” النفطية

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع رئيس لجنة إدارة شركة “السرير”، كافة برامج العمل والصعوبات المالية التي تُواجهها.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عُقد بمقر المؤسسة، حيثُ استعرض رئيس شركة “السرير” الوضع الحالي للشركة، ووضع الحقول، ومعدلات الإنتاج، وبرامج الصيانة والمشاريع القائمة، والوضع المالي الذي تُواجهه الشركة لتنفيذ برامج عملها، إضافةً إلى وضع برامج العمل المقترحة للسنة الحالية، والتركيز على برامج هندسة المكامن والطرق المتبعة للرفع من القدرة الإنتاجية للشركة.

يضاف إلى ما سبق، عرض البرامج المقترحة للحفر التطويري مثل حفر آبار إنتاج النفط أو حقن المياه، للمحافظة على ضغط المكمن وبرامج الرفع الصناعي وخطط الشركة للشروع في برامج الرفع بالمضخات الغاطسة بدل الرفع بالغاز.

وقد شارك في الاجتماع، عضو مجلس الادارة للاستكشاف والإنتاج، ومدير عام المالية ورئيس لجنة إدارة شركة “السرير” للعمليات النفطية وأعضاء لجنة الإدارة.

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