رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية يجتمع مع بلدي زوارة

عقد رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق الوطني ” محمد العباني” اليوم الثلاثاء ، مع وفدا من مدينة زوارة ممثلا في عميد بلديتها وشيخ أعيانها وحكمائها وعضوا من مجلسها البلدي.

تناول الاجتماع مناقشة أهم الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عمل بالمكتب، وكذلك مد جسور التواصل بين مدينة زوارة ومكوناتها والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية .

كما نوقش أيضاً الاجتماع إمكانية تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية الوقفية التي سيتم تدشينها في مدينة زوارة نظراً لموقع المنطقة الاستراتيجي.

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