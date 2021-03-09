وزير العدل يستقبل رئيس لجنة توحيد مؤسسات الدولة

استقبل وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني “محمد عبدالحميد” اليوم الثلاثاء بمكتبه بمقر الوزارة ، رئيس لجنة توحيد مؤسسات الدولة “مفتاح المنصوري” ونائبه “احتيوش فرج”.

وتم خلال هذا اللقاء مناقشة آخر مستجدات عمل اللجنة و ما توصلت إليه من نتائج والصعوبات التي تعترضها والوقوف عليها .

كما يأتي هذا اللقاء إدراكا من وزارة العدل لأهمية عمل هذه اللجنة وما ستفضي إليه من إنهاء للانقسام الإداري والمؤسساتي الذي تشهده البلاد منذ سنوات وأثر سلبا على قدرة المرافق العامة على تقديم خدماتها للمواطن في كافة ربوع البلاد، وكذلك ما تبع ذلك من أضعاف لقدرات الرقابة الإدارية والمالية على بسط رقابتها على أداء هذه المؤسسات.

والجدير بالذكر أن هذه اللجنة قد جرى تشكيلها من قبل رئاسة مجلس التخطيط الوطني بموجب القرار رقم 56 لسنة 2020 .

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