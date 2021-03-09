مصرف التجارة والتنمية يصدر بياناً يعتذر لكافة زبائنه عن عدم تنفيذ عدد 8500 طلب

أصدر مصرف التجارة والتنمية بيانا بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الإعتمادات المستندية وبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج والمغتربين .

بناء على منشور مصرف ليبيا المركزي رقم (9/2020 ) و الصادر بتاريخ 31.ديسمبر.2020

َكما قام المصرف بداية من يوم الثلاثاء الموافق 23. فبراير.2021 عن إستئنـاف قبول طلبات بيع النقد الأجنبـي لجميـع الأغـراض حسب شروط مصرف ليبيا المركــزي بعد ما أتم جميع إجراءاته الإدارية والقانونية والمالية حسب ما أتفق عليه .

نوه المصرف بأنه من دوام يوم الخميس الماضي الموافق 04.مارس.2021 #لميعدقادراً على تنفيذ طلبات بيع النقد الأجنبــي لجميع الأغــراض، وكذلك بسبب إيقافها تعسفاً من مصرف ليبيا المركزي بدون سابق إنذار وبلا مبررات .

حيث أن مصرف التجارة والتنمية يعتذر لكافة زبائنه عن عدم تنفيذ عدد 8500 طلب، كما أنه قام بترجيع قيمها المالية المحجوزة بهذا الخصوص لحسابات مستفيديها والتي لم يقبلها مصرف ليبيا المركزي دون ذكر أسباب أو مخاطبة قانونية .

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