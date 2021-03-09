اقتصاد

صنع الله يكشف عن رؤيته لزيادة الإنتاج خلال الأعوام المقبلة

تم النشر منذُ 25 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، عن رؤية إدارته لزيادة الإنتاج في ليبيا خلال السنوات المقبلة.

وأوضح صنع الله في تصريح لتلفزيون بلومبيرغ، أن المؤسسة تسعى لزيادة الإنتاج اليومي إلى 1.45مليون برميل يوميا مع حلول نهاية العام الجاري، على أن يرتفع الإنتاج إلى 1.6مليون برميل خلال عامين، و إلى 2.1مليون برميل يوميا خلال السنوات الأربعة المقبلة.

وربط رئيس مؤسسة النفط تطوير عملية الإنتاج بالحصول على ميزانية كبيرة لإصلاح البنية التحتية، مع ضرورة استمرار عملية السلام.

وأشار صنع الله، إلى أن الإنتاج الحالي بلغ 1.3مليون برميل، بعدما كان يلامس الصفر في سبتمبر الماضي، مشددا على أهمية استقلال المؤسسة عن العمل السياسي.

وأضاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، بأن خطة العمل المقبلة تشمل تشغيل حقول جديدة في حوضي غدامس وسرت، إلى جانب إعادة تشغيل الحقول المتضررة بسبب الحرب على الإرهاب خلال عام 2015.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك