السراي للتجارة والاستثمار يدعو مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العمومية غداً الأربعاء

أعلن مجلس إدارة مصرف السراي للتجارة والاستثمار (أتيب) عبر صفحته على الفيس بوك دعوة المساهمين في رأس مال المصرف لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المزمع انعقاده يوم غدٍ الأربعاء الموافق 10 مارس عند الساعة 3:30 عصراً بفندق كورنثيا باب أفريقيا بمدينة طرابلس.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- الاطلاع والمصادقة على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف خلال السنوات 2016/2017/2018/2019.

2- استعراض تقارير هيئة المراقبة عن السنوات 2016/2017/2018/2019.

3- استعراض تقارير هيئة الرقابة الشرعية عن السنوات 2019/2018.

4- استعراض والمصادقة على الميزانيات العمومية للمصرف وقائمة الدخل وحسابات التوزيع المقترحة للسنوات المالية المنتهية في 31/12/2016، 31/12/2017، 31/12/2018، 31/12/2019.

5- تعيين مكاتب المراجعة التي ستقوم بمراجعة حسابات المصرف لسنة 2020.

6- إعادة تشكيل واستكمال مجلس إدارة المصرف.

7- إعادة تشكيل هيئة المراقبة بالمصرف وإعادة النظر في تحديد مكافآتهم.

8- الموافقة على منح تمويل للشركات التي يكون أعضاء مجلس إدارة المصرف مدراء أو شركاء فيها وفقا لنص المادة 78 من القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2012.

هذا ويوجه مجلس الإدارة المساهمين أعضاء الجمعية العمومية إلى ما يلي:

إعمالاً لأحكام النظام الأساسي للمصرف، لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية أصالة عن نفسة ونيابة عن غيره من المساهمين، على أن تكون الإنابة بموجب توكيل خاص حديث صادر عن محرر عقود معتمد، وأن يتم تقديم التوكيل لإدارة المصرف قبل انعقاد الجمعية العمومية بيومين على الأقل للمصادقة عليه والتأكد من صحته، ويكون حضور المساهمين أو من ينوب عنهم للاجتماع مصحوبين بإثبات هوية (جواز سفر أو بطاقة شخصية).

وعملاً بأحكام النظام الأساسي للمصرف يقتصر التداول في الجمعية العمومية على المسائل الواردة بجدول الأعمال المبين في هذا الإعلان فقط، وفي حال تعذر توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول، تنعقد الجمعية العمومية في اليوم التالي الخميس 11/03/2021م بذات المكان والزمان، وتعتبر الجمعية العمومية في الاجتماع الثاني منعقدة انعقاداً صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين ومهما بلغت قيمة رأس المال الذي يمثلونه.

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