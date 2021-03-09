خاص.. المركزي يوضح سبب توقف منظومة بيع النقد الأجنبي بالجمهورية .. ويكشف تفاصيل هامة تخص المصارف

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن المصارف الليبية تواجه انخفاضاً بأرصدتها بإشارته إلى مصرفي الجمهورية والوحدة تحديداً .

ويقول المركزي أنه رغم منح كافة المصارف التجارية قيمة القرض إلا أنها قد شهدت انخفاضاً سبب في قيام الجمهورية بإيقاف عملية بيع النقد الأجنبي .

فيما كشفت مصادرنا بمصرف الجمهورية أن المصرف لازال متوقفاً عن عملية بيع النقد الأجنبي .

وحول ما ورد ببيان التجارة والتنمية أكد المصدر بمصرف ليبيا المركزي أن رصيد المصرف الحالي للبنك يسمح ببيع النقد الأجنبي ، كما أن القيمة المخصصة له من القرض قد وصلت إليه ، مشيراً إلى أنه لا يوجد سبباً واضحاً حتى الأن عن ايقاف عملية بيع النقد الأجنبي عليه كما ورد ببيانه .

من جهته كشف مصدرنا بالصحاري أن منظومة بيع النقد الأجنبي تعمل بالمصرف كالعادة ولا توجد بها أي مشكلة .

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