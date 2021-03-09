اقتصاد

خاص.. المركزي يوضح سبب توقف منظومة بيع النقد الأجنبي بالجمهورية .. ويكشف تفاصيل هامة تخص المصارف

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن المصارف الليبية تواجه انخفاضاً بأرصدتها بإشارته إلى مصرفي الجمهورية والوحدة تحديداً .

ويقول المركزي أنه رغم منح كافة المصارف التجارية قيمة القرض إلا أنها قد شهدت انخفاضاً سبب في قيام الجمهورية بإيقاف عملية بيع النقد الأجنبي .

فيما كشفت مصادرنا بمصرف الجمهورية أن المصرف لازال متوقفاً عن عملية بيع النقد الأجنبي .

وحول ما ورد ببيان التجارة والتنمية أكد المصدر بمصرف ليبيا المركزي أن رصيد المصرف الحالي للبنك يسمح ببيع النقد الأجنبي ، كما أن القيمة المخصصة له من القرض قد وصلت إليه ، مشيراً إلى أنه لا يوجد سبباً واضحاً حتى الأن عن ايقاف عملية بيع النقد الأجنبي عليه كما ورد ببيانه .

من جهته كشف مصدرنا بالصحاري أن منظومة بيع النقد الأجنبي تعمل بالمصرف كالعادة ولا توجد بها أي مشكلة .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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