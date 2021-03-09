الوطنية للنفط وشركة سايبم الإيطالية توقعان عقد إنشاء المركز النفطي للصيانة والخدمات الفنية بمنطقة المريسة في بنغازي

طرابلس 09 مارس 2021 (وال)- شهدت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس اليوم الثلاثاء، توقيع عقد خدمة استشارية بين المؤسسة وشركة سايبم الإيطالية، لإنشاء المركز النفطي للصيانة والخدمات الفنية بمنطقة المريسة في مدينة بنغازي.

هذا وقد حضر مراسم توقيع العقد بمقر المؤسسة في طرابلس، كل من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير، وجاد الله العوكلي، وفتحي سعيد رئيس فريق مشروع إنشاء المركز النفطي للصيانة والخدمات الفنية، إلى جانب مدراء العموم ومديري الإدارات والمستشارين القانونيين بالمؤسسة، وعبر الدائرة المغلقة من مدينتي روما وميلانو، السادة : ستيفانو كاو، مايوريزو كوراتيلا، جوليلمو فراريزي، أكرم الفرجاني، جيوسيبي لوكو، جورجيو إليا.

وتحصلت شركة سايبم على عقد خدمة استشارية من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، لتنفيذ مركز بنغازي النفطي، وسيتم بموجبه إنشاء المركز الفني المتخصص والمتكامل في المنطقة الحرة بالمريسة، على بعد 25 كيلومترًا من بنغازي، وهو مصمم وفق أفضل المرافق والتقنيات لخدمة قطاع النفط والغاز الليبي والصناعات الحيوية الأخرى.

وتتمتع Saipem بخبرة واسعة في مجال المراكز التقنية، ولديها مراكز هندسية خاصة بها في مجالات إستراتيجية في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى وجود شركة Saipem الراسخ والتزامها تجاه البلاد، يتجلّى في تصميمها على الحفاظ على مقرّها الرئيسي وموظفيها المحليين حتى خلال السنوات الأخيرة، ولدى شركة Saipem معرفة قوية بليبيا وبنيتها التحتية للطاقة، وتقديرًا لهذه الصفات، اعتبرت المؤسسة الوطنية للنفط بأن Saipem هي الشريك المثالي لتطوير مشروع مركز بنغازي النفطي للصيانة والخدمات الفنية.

وستقدّم Saipem مبدئيًا دراسة الجدوى وتجميع البيانات تجهيز العطاء لمدة 15 شهرًا، وستهتم لاحقًا بخدمات إدارة المشروع ومراقبة ومتابعة المستثمرين والمصنعين على مدار 40 شهرًا المتبقية من العقد.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله: “لتحقيق وفرة كبيرة في التكاليف، وتقليل خسائر الإنتاج وتوفير الوقت، فإن ذلك يتم بإجراء أعمال الصيانة محليًا، من خلال الشركات المستثمرة، وتتبنى المؤسسة الوطنية للنفط؛ إنشاء مركز فني متخصص في مدينة بنغازي، على مستوى عالٍ من التجهيزات بالمعدات والبني التحتية، وسيتم تقسيم المركز إلى مناطق مناسبة للاستثمار من قبل الشركات العالمية أو الشركات المصنعة المتخصصة”.

وأضاف صنع الله: “من خلال استكمال توقيع عقد الخدمات الاستشارية مع شركة Saipem الإيطالية، نكون قد بدأنا أعمال تنفيذ المشروع، والذي من خلاله نتطلع إلى مد جسر التعاون مع شركة Saipem لتنفيذ مشاريع أخرى”.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة Saipem ستيفانو كاو: “تظل شمال إفريقيا منطقة إستراتيجية للتطورات الضخمة المحتملة في كل من قطاعي الصناعة والطاقة، وسيعزز هذا المشروع علاقتنا مع المؤسسة الوطنية للنفط، ويمنحنا الفرصة لدعم عملائنا في إنشاء مركز مهم للاستغلال الأمثل للموارد الوطنية”.

والجدير بالذكر، إن Saipem هي شركة رائدة في مجال الهندسة والحفر، وإنشاء المشاريع الكبرى في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وهي “شركة واحدة” منظمة في خمسة أقسام تجارية، وهي تعتبر مزود حلول عالمي يتمتع بمهارات وكفاءات مميزة وأصول عالية التقنية، والتي تستخدمها لتحديد الحلول التي تهدف إلى تلبية متطلبات العملاء، وهي مدرجة في بورصة ميلانو للأوراق المالية، وهي موجودة في أكثر من 60 دولة في جميع أنحاء العالم ولديها 32 ألف موظف من 130 جنسية مختلفة. (وال- طرابلس) ر ت

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