اقتصاد

بلدية مصراتة تتابع أعمال معالجة البنية التحتية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يتابع العاملون بإدارة المشروعات التابعة لبلدية مصراتة أعمال معالجة البنية التحتية في عموم المدينة ، ومنها رصف الطريق الرابط بين ضاحية “الملايطة، و “سور جبران” بالفرع البلدي “قصر حمد”.

وأشار مكتب العلاقات والإعلام في منشور له إلى أن هذه الأعمال من تنفيذ شركة “أرم” للمقاولات والاستثمار العقاري .. وبحسب إفادة مشرف المشروع المهندس “فتحي صافار” فإن مراحل عمليات التسوية سبقت عملية الرصف في وقت سابق، مؤكداً على أن العمل في مرحلته النهائية وسيتم استكمال عملية الرصف خلال الساعات القليلة المقبلة.

كما تواصل فرقة صيانة ومعالجة حفر وتشققات الطرق ببلدية مصراتة وبالتنسيق مع الحملة الوطنية لصيانة الطرق أعمالها حيث انتهت من صيانة ورصف الحفر الواقعة قرب جزيرة “لمهمل” مقابل محطة الوقود.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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