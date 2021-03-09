صنع الله لبلومبيرغ : ليبيا ترفع إنتاجها النفطي إلى 1.45 مليون برميل في اليوم بنهاية العام

قال مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوطنية للنفط أمس التلاثاء في مقابلة تلفزيون لبلومبيرغ إن إنتاج النفط في البلاد سيرتفع إلى 1.45 مليون برميل يوميًا بنهاية عام 2021.

وصرح صنع الله لبلومبيرغ إن هذا المستوى سيتوقف على تلقي المؤسسة الوطنية للنفط ميزانيتها السنوية الكاملة إلى جانب تحسين الأمن في بنيتها التحتية النفطية.

وأوضح إن الارتفاع سيكون أيضا بسبب بدء تشغيل حقلين نفطيين أحدهما في حوض سرت والآخر في حوض غدامس.

وأضافت إن عدم الاستقرار السياسي إلى جانب نقص التمويل المخصص للصيانة والإصلاحات جعل من الصعب على المؤسسة الوطنية للنفط الحفاظ على الأصول مع الحفاظ على غطاء على الإنتاج.

لقد دمر جزء كبير من البنية التحتية في ليبيا بسبب الحرب الأهلية والهجمات المتشددة والإرهابية ، أنتجت ليبيا ما يزيد قليلاً عن 1.20 مليون برميل يوميًا من الخام والمكثفات في فبراير وفقًا لتقديرات جلوبال بلاتس.

وقال صنع الله إن المؤسسة الوطنية للنفط على المدى الطويل تطمح إلى زيادة الإنتاج إلى 1.60 مليون برميل في اليوم في غضون عامين و 2.10 مليون برميل في اليوم في غضون 3-4 سنوات.

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