بلدية غريان: انطلاق أعمال الصيانة لمقار تعليمية وثقافية وشبابية

تشهد “غريان” أعمال صيانة واسعة وإعادة بناء وترميم للمقار التعليمية والشبابية المهملة والمتضررة منها تنفيذ مشروع صيانة مقر المكتبة المركزية غريان المستحدثة و مقر المجلس الاستشاري لإعمار غريان.

وقالت البلدية في منشور لها إن (هذا المشروع طال انتظاره باعتبار غريان بلدية العلم و الثقافة و للحاجة الماسة لخدمات المكتبة العامة لكافة المواطنين و الباحثين في المنطقة و المدن المجاورة لتكون رافداً من روافد العلم و المعرفة و داعماً للمسيرة التعليمية لطلبة جامعة غريان و الأكاديمية الليبية بجهود المجلس البلدي و المجلس الاستشاري لإعمار غريان).

وتشهد البلدية أيضاً الشروع بالعمل في مشروع صيانة مقر بيوت الشباب غريان الذي كان متعثراً لسنوات طويلة باعتباره من ضمن الأولويات التي طالبت بها البلدية من هيئة الشباب و الرياضة و التي بادرت بشكل عاجل في التعاقد لصيانتها بعد زيارة رئيس هيئة الشباب والرياضة لـ”غريان” قبل ثلاثة أشهر.

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