“ربيع المرج”.. مهرجان اقتصادي لرعاية مشاريع الشباب

شهد مقر مفوضية الكشاف في مدينة المرج بالجبل الأخضر -الثلاثاء- اجتماعاً افتتحه رئيس المجلس التسييري المهندس “وليد صلهوب” مع فعاليات المدينة من مسئولين حكوميين ونشطاء مؤسسات، للتحضير و إعداد الدعم والتجهيز لإقامة مهرجان “الربيع والإبداع” الذي ستحتضنه المرج، في مطلع شهر إبريل المقبل داخل كلية التربية المرج وتحت إشرافها وبرعاية المجلس التسييري.

يهدف المهرجان -حسب المكتب الإعلامي للبلدية- إلى ( تسليط الضوء على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، الصناعية والزراعية والخدمية – بث روح الأمل للشباب وتشجيعهم على خوض مجال ريادة الأعمال- حث الشباب على الاستفادة من خبرات الشركات- تعريف المواطن ببعض الشركات وفتح مجال للتسوق من خلال عرض انتاجها للمستهلك – إبراز دور المشروعات الصغرى في دعم الاقتصاد الليبي.

حضر الاجتماع التجهيزي عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان ومدير عام وأعضاء شركة عبر البحار ورئيس وأعضاء اللجنة المشرفة ومدير مكتب مدير مديرية أمن المرج ومدير صندوق التضامن الاجتماعي ومراقب قطاع التربيه والتعليم ورئيس مركز الحرس البلدي ومندوبون عن جمعية المهندسين الزراعيين وقسم المرور والتراخيص ومدير بيت شباب المرج وإذاعة المرج المحلية.

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