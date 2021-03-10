مصرف السراي يطلق خدمة حجز موعد للسحب عبر الرسائل النصية

أطلق مصرف السراي للتجارة والاستثمار “أتيب” خدمة جديدة تسمح لزبائنه بحجز مواعيد للسحب النقدي عبر إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS)، وذلك لتجنب الازدحام والمخالطة خلال هذه الفترة في إطار التدابير المتخذة من المصرف لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وعن كيفية الحجز قال المصرف بأنّه ستصل رسالة من رقم أتيب (19000) على رقم هاتف المحمول المسجل لدى المصرف للزبون ، تتضمن الرقم السري وتفاصيل الخدمة.

أما عن طريقة الحجز لدى الفروع أدرجت صفحة المصرف الآتي:

للحجز بفرع الساعدية – يمكن للزبون إرسال رسالة إلى الرقم 19000 بالشكل الآتي من اليسار إلى اليمين (قيمة السحب71الرقم السري) (PIN71Amount)



للحجز بفرع قرجي أفراد – يمكن للزبون إرسال رسالة إلى الرقم 19000 بالشكل الآتي من اليسار إلى اليمين (قيمة السحب72الرقم السري) (PIN72Amount)



كما أعلن المصرف عن شروط وأحكام لهذه الخدمة وهي :

1- أنه سيتم اعتماد آخر رسالة في حال تكرار الحجز بأكثر من رسالة.

2- الرسالة ستحتوي على توقيت الموعد ورقم الدور في عملية السحب.

3- المبلغ المراد سحبه خاضع للسقف المحدد للسحب بالمصرف الذي يتغير حسب وضع السيولة.

4- لإلغاء الموعد، يرجى إرسال رسالة إلى نفس الرقم تحتوي على: فرع الساعدية (PIN710)، فرع قرجي أفراد (PIN710).

5- التأكد من كتابة الرسالة من اليسار إلى اليمين والتأكد عند الكتابة من وضع لوحة المفاتيح على اللغة الإنجليزية (أي الرقم السري * ثم رقم الفرع * ثم القيمة المراد سحبها).

6- تكلفة الرسالة خاضعة إلى تسعيرة مزود خدمة الاتصالات (50 درهم).

7- عند نفاد حجوزات الأسبوع، فإنه يتم إدراج مواعيد جديدة للأسبوع الذي يليه يوم الأربعاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية