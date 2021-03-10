طموحات ليبية كبيرة في مجال النفط.. “صنع الله” يكشف الخطة

تقرير 218

طموحاتٌ كبيرةٌ كشف عنها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، خلال الحديث عن رؤية ادارته لزيادة الإنتاج في ليبيا السنوات المقبلة.

وقال “صنع الله” في تصريح لتلفزيون “بلومبرغ”، الثلاثاء: المؤسسة تسعى لزيادة الإنتاج اليومي إلى 1,45 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العام الجاري على أن يرتفع الإنتاج إلى 1,6 مليون برميل خلال عامين وإلى 2,1 مليون برميل يوميًا، خلال السنوات الأربعة المقبلة.

وربط رئيس مؤسسة النفط تطوير عملية الإنتاج بالحصول على ميزانية كبيرة لإصلاح البنية التحتية مع ضرورة استمرار عملية السلام، كما أوضح “صنع الله” أن الإنتاج الحالي بلغ 1,3 مليون برميل، بعدما كان يلامس الصفر، في سبتمبر الماضي، مشددًا على أهمية استقلال المؤسسة عن العمل السياسي.

وأضاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن خطة العمل المقبلة تشمل تشغيل حقول جديدة، في حوضيْ غدامس وسرت، إلى جانب إعادة تشغيل الحقول المتضرّرة بسبب الحرب على الإرهاب، خلال عام 2015 في فبراير الماضي.

وقالت “بلومبرغ” إن مصرف ليبيا المركزي سيمنح المؤسسة الوطنية للنفط ميزانية تُقدّر بـ 1,04 مليار دينار من إجمالي تسعة مليارات دينار، اعتمدتها الحكومة كميزانية مُوحّدة لكافة المؤسسات، لأول مرة منذ عام 2014.

وفي عام 2019، قال رئيس مؤسسة النفط، خلال زيارته للولايات المتحدة، خلال لقائه مع ممثلي شركات أمريكية؛ إن المؤسسة تهدف إلى حفر 38 بئر اختبار جديدة، وحفر 70 بئر تطوير، بالإضافة إلى تنفيذ 56 مشروعًا رئيسًا، إلا أن “صنع الله” لم يكشف عن آلية دعم تلك المشروعات، أو ما إن كانت ستتم عن طريق شركاء أجانب.

وأرجع خبراء النفط تأخّر الإعلان عن تلك المشروعات للحرب التي اشتعل فتيلها في أبريل من العام نفسه، فيما لم توضّح المؤسسة ما الذي استكمل منها مع حلول العام الجاري.

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