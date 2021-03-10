شكشك يجتمع مع عدد من الجهات المختصة لمناقشة مشكلة قصور شبكة الكهرباء

عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” أمس الثلاثاء 9 مارس 2021 اجتماعاً حضره وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وعدداً من المسؤولين التنفيذيين بالشركة، كذلك لفيف من المختصين بديوان المحاسبة، وذلك استكمالاً للاجتماع السابق بشأن الإجراءات العاجلة لمعالجة قصور الطاقة الكهربائية عن تلبية متطلبات الشبكة الكهربائية.

وتناول الاجتماع الإجراءات المستهدفة من الشركة العامة للكهرباء، بخصوص مجموعة من العمرات والصيانة لعدد 13 وحدة من الوحدات العاطلة منذ فترة طويلة، ويمكن صيانتها قبل الذروة الصيفية، بما يرفع القدرات الإنتاجية بنحو 900 ميغا، ومناقشة المخصصات المالية التي تحتاجها الشركة للتنفيذ.

وفي ذات السياق التقى رئيس الديوان بمحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس “الصديق الكبير”، للتنسيق في سرعة توفير المخصصات وتسييلها لتنفيذ الصيانات العاجلة.

وخلصت الاجتماعات إلى ضرورة البدء الفوري في تنفيذ هذه الصيانات وتسييل المخصصات اللازمة لها وعدم تأخيرها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من الجهات ذات الاختصاص لتذليل الصعوبات التي قد تعيق التنفيذ.

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