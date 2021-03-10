صنع الله يعقد اجتماعاً مع مجلس حكماء الجنوب الشرقي للبلاد

اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” يوم الثلاثاء 9 مارس 2021 بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، بمجلس حكماء الجنوب الشرقي، وبحضور “مختار عبد الدائم” مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات والمختنقات التي تعاني منها مناطق وبلديات الجنوب الشرقي وإمكانية دعم المؤسسة لفك المختنقات، وتوفير الاحتياجات العاجلة والملّحة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة التي تقوم المؤسسة الوطنية للنفط.

ووضّح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الظروف التي تمر بها المؤسسة؛ نتيجة شح الميزانيات والموارد المالية التي تحتاجها لتسيير أعمال قطاع النفط.

وعلّق “صنع الله” في هذا الصدد قائلا: ” ستواصل المؤسسة الوطنية للنفط من خلال إدارة التنمية المستدامة دعمها لكل المناطق المجاورة لعملياتها، وأن ما تقوم به هو واجب اخلاقي تجاه السكان في هذه المناطق المتاخمة للمواقع النفطية المختلفة وبأن هذه المجتمعات هي الحاضنة الطبيعية لثروة النفط التي حبى الله بها ليبيا، ولن نتوانى عن تقديم يد العون بقدر ما نستطع و وفق ما أُتِيح لنا من إمكانيات”.

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