صنع الله: رفع إنتاج النفط إلى 1.45 مليون برميل بنهاية 2021

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إنهم يهدفون إلى زيادة الإنتاج اليومي إلى 1.45 مليون برميل بنهاية 2021 وإلى 1.6 مليون في غضون عامين وإلى 2.1 مليون في غضون أربع سنوات.

وأوضح صنع الله في تصريحات لتلفزيون بلومبيرغ أن الوصول إلى هذه الأهداف سيعتمد على السلام وحصول المؤسسة على ميزانية كبيرة بما يكفي من الحكومة لإصلاح البنية التحتية للطاقة على حد قوله.

وأضاف صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط تعتزم بدء حقول نفطية جديدة في الأشهر المقبلة في حوضي سرت وغدامس، كما أنها تعمل على إعادة تشغيل الحقول التي أغلقتها هجمات تنظيم الدولة في 2015.

وقال صنع الله إن المؤسسة مستعدة للعمل مع الحكومة الجديدة لكنها ستكون بعيدة عن السياسة، مشيرا إلى أنه من المهم إبقاؤها بعيدا عن التجاذبات لأنها ليست ورقة سياسية لأي شخص وفق تعبيره.

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