“الجمارك” تؤكّد ضرورة العمل بنظام المعلومة المسبقة

طالبت مصلحة الجمارك، كافة الرؤساء الجمركية البحرية، بضرورة العمل بنظام المعلومة المسبقة.

جاء ذلك خلال رسالة وجهتها المصلحة إلى عدد من المديريات، منها مديرية جمارك طرابلس، مديرية جمارك بنغازي، مديرية جمارك مصراتة، مديرية جمارك البطنان، ومديرية جمارك زوارة.

كما أشارت المصلحة، في رسالتها، إلى ضرورة التقييد بهذا القرار، وأنه يجب على كافة الأعضاء التابعين لغرفة عمليات المعلومة المسبقة؛ تدوين ملاحظاتهم عن الوكالة الملاحية والناقل البحري غير الملتزمين بنظام المعلومة المسبقة، وإبلاغ غرفة عمليات المعلومة المسبقة بذلك.

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