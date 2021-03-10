“شكشك وبومطاري” يُتابعان ملف الكهرباء.. وتمويل خطط الصيانة

ناقش رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، رفقة وزير المالية المفوض، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء؛ الإجراءات العاجلة لمُعالجة قصور الطاقة الكهربائية عن تلبية مُتطلّبات الشبكة الكهربائية.

وبحث المجتمعون الإجراءات المُستهدفة من الشركة العامة للكهرباء، بخصوص مجموعة من العمرات والصيانة لـ 13 وحدة من الوحدات المتعطّلة منذ فترة طويلة، ويمكن صيانتها قبل الذروة الصيفية، بما يرفع القدرات الإنتاجية بنحو 900 ميغا، ومناقشة المُخصّصات المالية التي تحتاج إليها الشركة للتنفيذ.

وفي السياق ذاته؛ التقى رئيس الديوان، محافظ مصرف ليبيا المركزي، وذلك للتنسيق في سرعة توفير المخصصات وتسييلها لتنفيذ عمليات الصيانة العاجلة.

وخلُص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ عمليات الصيانة وتسييل المخصصات اللازمة لها وعدم تأخيرها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من قبل الجهات ذات الاختصاص؛ لتذليل الصعوبات التي قد تُعيق التنفيذ.

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