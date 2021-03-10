حميدات: هيئة الاتصالات هي المخولة بالإشراف على تنظيم القطاع ولكن كافة الأموال تذهب للقابضة 

قال مدير الإدارة العامة لشؤون تنظيم الهيئة العامة للإتصالات والمعلوماتية ” عادل حميدات” عبر برنامج فلوسنا رصدته صحيفة صدى ، أن الهيئة هي الجهة المعنية ووفقاً لقانون الإتصالات بالإشراف على تنظيم قطاع الإتصالات.
وأضاف بالقول : من يتولى منصب رئيس الهيئة العامة للإتصالات ” سامي الفنطازي”، كما أن الهيئة هي جسم سيادي ولكن إدارة الأموال وملكية الشركات للشركة القابضة، وأن أموال الشركات كلها تجمع بميزانية الشركة القابضة.
ونوه على أن الهيئة العامة للإتصالات هي الجهة المخولة بإدارة الطيف التردد كما أنه المورد الطبيعي من موارد الدولة، وكذلك تعد الجهة التي تدير موارد الترقيم مثل الأرقام الممنوحة للشركات والأرقام المختصرة، كما يوجد بالهيئة عدة إدارات عامة.
أضف تعليقـك