حميدات: هيئة الاتصالات هي المخولة بالإشراف على تنظيم القطاع ولكن كافة الأموال تذهب للقابضة 

قال مدير الإدارة العامة لشؤون تنظيم الهيئة العامة للإتصالات والمعلوماتية ” عادل حميدات” عبر برنامج فلوسنا رصدته صحيفة صدى ، أن الهيئة هي الجهة المعنية ووفقاً لقانون الإتصالات بالإشراف على تنظيم قطاع الإتصالات.

وأضاف بالقول : من يتولى منصب رئيس الهيئة العامة للإتصالات ” سامي الفنطازي”، كما أن الهيئة هي جسم سيادي ولكن إدارة الأموال وملكية الشركات للشركة القابضة، وأن أموال الشركات كلها تجمع بميزانية الشركة القابضة.

ونوه على أن الهيئة العامة للإتصالات هي الجهة المخولة بإدارة الطيف التردد كما أنه المورد الطبيعي من موارد الدولة، وكذلك تعد الجهة التي تدير موارد الترقيم مثل الأرقام الممنوحة للشركات والأرقام المختصرة، كما يوجد بالهيئة عدة إدارات عامة.

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