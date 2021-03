مؤسسة النفط توقّع عقد خدمة استشارية مع شركة إيطالية

وقع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، رفقة شركة “سايبم” الإيطالية، عقد خدمة استشارية لإنشاء المركز النفطي للصيانة والخدمات الفنية، بمنطقة المرية بمدينة بنغازي.

وبحسب بيان المؤسسة؛ فإن المشروع، الذي يبعد عن مدينة بنغازي حوالي 25 كيلو متر، مصممٌ وفق أفضل المرافق والتقنيات لخدمة قطاع النفط والغاز الليبي والصناعات الحيوية الأخرى، إذ ستقدم الشركة دراسة الجدوى وتجميع البيانات لمدة 15 شهرًا، إضافةً إلى أنها ستهتم بخدمات إدارة المشروع ومراقبة ومتابعة المستثمرين والمصنعين على مدار الـ 40 شهرًا المتبقية من العقد.

وشارك في مراسم التوقيع، أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة، ورئيس فريق مشروع إنشاء المركز النفطي للصيانة والخدمات الفنية، وعبر الانترنت حضر الفريق الإيطالي التابع للشركة.

جدير بالذكر أن “سايبم” هي شركة رائدة في مجال الهندسة والحفر وإنشاء المشاريع الكبرى في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، كما أنها تعتبر مزود حلول عالمي يتمتع بمهارات وكفاءات مميزة وأصول عالية التقنية، والتي تستخدمها لتحديد الحلول التي تهدف إلى تلبية متطلبات العملاء، وهي مدرجةٌ في بورصة ميلانو للأوراق المالية، ومتواجدة في أكثر من 60 دولة في جميع أنحاء العالم ولديها 32 ألف موظف، من 130 جنسية مختلفة.

