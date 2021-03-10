وصول 6,500 طن إسمنت مكيس إلى ميناء بنغازي

وصلت إلى أرصفة ميناء بنغازي البحري العديد من البواخر، التي تحوي حبوبًا وسيارات وإسمنت.

وبحسب بيانات إدارة الميناء؛ فقد وصلت سفينة نقل الحبوب “مونتارا” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الربان”، وعلى متنها 15 ألف طن من حبوب القمح.

كما رست بميناء جليانه، سفينة نقل السيارات “جي إم تي أستروا” التابعة للوكيل الملاحي شركة “ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 1,505 سيارات قادمة من السوق الكورية.

واستقبل الميناء سفينة نقل الإسمنت “سلام واي” التابعة للوكيل الملاحي شركة “غرناطة للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 6,500 طن من أكياس الإسمنت.

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