اقتصاد

تفاصيل جديدة حول قضية شركة ليركو ومؤسسة النفط

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشفت مصادر عن رفض مجموعة الغرير تنفيذ الحكم القديم بربح المؤسسة الوطنية للنفط لقضية شركة ليركو ورفع دعوى أمام محكمة استئناف باريس و المحكمة رفضت الدعوى مع الزامها بدفع 134مليون .

وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً لصالح مؤسسة النفط و الذي أكد بإلتزام ليركو بسداد 115 مليون مع المصاريف.

وفي تصريح لمدير إدارة القضايا بالدولة الليبية “خليفة الجهمي” قال لصحيفة صدى الاقتصادية أن القضية تتعلق بالمؤسسة الوطنية للنفط ، وقد أعلنت عن تفاصيلها عبر موقعها على الانترنت ، مضيفا أنه لا معلومات بخصوص ماورد اليوم .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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