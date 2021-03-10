اقتصاد

بسبب “المركزي”.. “التجارة والتنمية” يُوقف بيع النقد الأجنبي

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر مصرف “التجارة والتنمية” بيانًا؛ أعلن فيه عن قيام مصرف ليبيا المركزي بإغلاق منظومة بيع النقد الأجنبي عليه، ودون أي مبررات أو مخاطبة رسمية، بحسب بيان المصرف.

وأضاف المصرف، في البيان ذاته، أنه لم يستطع تنفيذ 8,500 طلب، كما أنه قام بإرجاع قيمها المالية المحجوزة بهذا الخصوص لحسابات مستفيديها، والتي لم يقبلها مصرف ليبيا المركزي، دون ذكر أسباب أو مُخاطبة قانونية.

وكان المصرف قد أعلن، في وقت سابق، عن استئناف قبول طلبات بيع النقد الأجنبي لجميع الأغـراض، بحسب شروط مصرف ليبيا المركزي؛ بعدما أتمّ جميع إجراءاته الإدارية والقانونية والمالية، وفق ما اُتفق عليه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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