الهند تفرض رسومًا جمركية بـ40% على معدّات الطاقة الشمسية

قرّرت الهند فرض رسوم جمركية تقدر بـ 40% على معدّات الطاقة الشمسية و25% على الخلايا الشمسية، ابتداءً من أبريل عام 2022؛ وذلك سعيًا منها لخفض الواردات، ودعم التصنيع المحلي.

جاء هذا القرار في إطار تعهداتها بموجب اتفاقات باريس للمناخ وانطلاقًا من هدف الهند في زيادة طاقتها لتوليد الكهرباء من المصادر المتجدّدة إلى 175 جيجاوات، بحلول عام 2022، وإلى 450 جيجاوات بحلول عام 2030.

وفي الوقت الراهن، لا تفرض الهند رسومًا جمركية على واردات الألواح والخلايا الشمسية، لكن لديها رسوم لحماية صناعتها المحلية ينتهي سريانها في يوليو القادم.

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