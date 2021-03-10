مصلحة المطارات تعقد اجتماعاً مع شركة طيران البراق

عقد مدير الإدارة المالية بمصلحة المطارات بحكومة الوفاق “امحمد الأطرش” اليوم الإربعاء اجتماعًا، ضم كل من نائب المدير العام لشركة طيران البراق والمدير المالي للشركة، وبحضور رئيس قسم الإيرادات بالمصلحة ورئيس وأعضاء لجنة متابعة جباية الديون المستحقة على الشركات لصالح المصلحة المشكلة من طرف وزير المالية.

تناول الاجتماع مناقشة الالتزامات المالية القائمة على الشركة المتمثلة في رسوم الإقلاع والهبوط وضريبة مغادرة الركاب والإيجارات وأيضاً إمكانية وضع آلية مناسبة لجبايتها وتسويتها وكذلك، تم الاتفاق على توقيع محضر اتفاق ينص على سداد المستحقات المالية القائمة على الشركة.

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