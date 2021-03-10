التجاري مصراتة يرفع قيمة سقف السحب الأيام القادمة

صرح مدير المصرف التجاري الوطني فرع مصراتة “الصديق الطويل” أن سقف السحب في المصرف حالياً 3000 دينار شهرياً، مرجحاً ارتفاع سقف السحب خلال الأيام القادمة في حال زيادة عمليات الإيداع المالي من قبل عملاء المصرف.

وقال “الطويل” أنه من خلال تطبيق “موبي مال” الذي أطلقه المصرف التجاري الوطني، أصبح تواصل العميل مع حسابه أسهل وأسرع؛ لما يوفره التطبيق من خدمات، كتحويل الأموال في البطاقات الدولية، واستحداثهم لوسيلة دفع إلكترونية جديدة وآمنة عبر خدمة “يسر باي”، المقدمة عبر تطبيق “موبي مال”؛ وذلك لسداد المشتريات، وإجراء عمليات الدفع بواسطة رقم خاص ID.

كما أكد “الطويل” على توفر السيولة المالية والاستمرار في شحن بطاقات الأغراض الشخصية ، واستخراج البطاقات الجديدة، بالإضافة لبطاقات النمو والتداول.

وحث “الطويل” عملاء المصرف بالتوجه إلى الخدمات الإلكترونية، سواء من خلال الرسائل النصية القصيرة، أو التطبيقات الإلكترونية، والتي بإمكان الجميع استخدامها؛ لتلقي الخدمة المصرفية تلقائيا دون الحاجة للتوجه إلى الفرع.

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