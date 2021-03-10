اقتصاد

مصلحة الضرائب تبحث مع منظمة USAID سبل تطوير المصلحة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت مصلحة الضرائب في بيانٍ نشرته عبر الفيسبوك عقدها اجتماعا افتراضيا مع مسؤولين من الوكالة الأمريكية USAID، ومديري منظمة براغما بحضور الملحق الاقتصادي بالسفارة الأمريكية في ليبيا.

وقالت المصلحة إنّ الاجتماع تناول وضع آلية لإضافة مُلحق لمجال التعاون، وتطوير وتحسين العمل الضريبي، ومناقشة مذكرة التعاون بين وزارة المالية والوكالة واتفاقية برنامج إدارة المال العام LPFM.

وتطرق المجتمعون لسبل دعم وزارة المالية من أجل تحسين سياستها المالية، وحتى تكون أكثر فاعلية في تمويل الخزانة العامة للدولة، وذلك من خلال جباية الضرائب بحسب التشريعات والقوانين النافذة، والعمل على معالجة الاختلالات والتشوهات الاقتصادية وتوجيه الاقتصاد.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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