تجديد رفع أسعار الوقود في تونس لخفض عجز الميزانية

قالت وزارة الطاقة التونسية -الأربعاء- أن الحكومة رفعت أسعار الوقود للمرة الثانية خلال شهر في إطار جهودها لكبح عجز الميزانية، ضمن سلسلة إصلاحات يريدها المقرضون الدوليون-حسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأضافت وزارة الطاقة في بيان لها أن سعر لتر البنزين سيرتفع بدءاً من اليوم الخميس من 1.955 دينار إلى 1.995 دينار، فيما حث صندوق النقد الدولي تونس الشهر الماضي على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة من أجل تقليص العجز المالي، ما سيضاعف من الضغوط على الحكومة في ظل أزمة مالية وسياسية حادة.

كما حذر الصندوق من وصول العجز المالي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إذا لم تنفذ تونس إصلاحات وقد بلغ العجز المالي 11.5 % في العام الماضي مع تأثر البلاد بتفشي وباء كورونا.

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