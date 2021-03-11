بسبب كورونا ..عجز الميزانية الأميركية 311 مليار دولار

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية -الأربعاء- أن عجز ميزانية الحكومة الاتحادية بلغ 311 مليار دولار في فبراير ، مسجلاً ذروة قياسية للشهر ومرتفعاً 76 مليار دولار عنه قبل سنة، في ظل استمرار تنامي نفقات مكافحة جائحة فيروس كورونا-حسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وزادت إيرادات فبراير 32 % على أساس سنوي إلى 248 مليار دولار، في حين ارتفع الإنفاق بالنسبة ذاتها إلى 559 مليار دولار، بفعل تكاليف إعانات البطالة والإنفاق على الصحة.

وارتفع العجز في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2021، إلى 68 % إلى مستوى قياسي يبلغ 1.047 تريليون دولار، متجاوزاً الذروة السابقة 652 مليار دولار المسجلة في الفترة من أكتوبر إلى فبراير من السنة المالية 2010 م.

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