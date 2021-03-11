” فرانس برس ” ليبيا تبدأ مرحلة انتقالية جديدة و الدبيبة يكشف اهدافه

قالت وكالة فرانس برس إن رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد دبيبة ندد اليوم الثلاثاء بـ “الحملة الشرسة” التي تهدف إلى “تدمير” البلاد مشيرا على الأرجح إلى شبهات الفساد التي تخيم على العملية التي أدت إلى تعيينه.

وقال إنها “مؤامرة” و “حملة” يقودها “أولئك الذين يريدون تدمير بلادنا ، ليس لدينا خيار آخر سوى التوصل إلى تفاهم”. وفقا للجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة من خلال تقرير لا يزال سريا حصلت عليه وكالة فرانس برس في نهاية فبراير ، فإن الحوار بين الليبيين الذي رعته الأمم المتحدة والذي أدى إلى تعيين دبيبة قد شوه حقائق الفساد.

و بحسب فرانس برس انه من المقرر تقديم التقرير رسميا إلى الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بحلول منتصف مارس ، لا يجوز نشر الملحق 13 الذي يتحدث عن الفساد الذي أثار إطلاق ضجة في ليبيا وكان عبد الحميد دبيبة قد دافع بالفعل عن “نزاهة” العملية قوله : كان هدفي الأول هو اختيار الأشخاص الذين يمكنني العمل معهم بغض النظر عن المكان الذي أتوا منه وشدد على أنهم يجب أن يكونوا قادرين على العمل من أجل جميع الليبيين .

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