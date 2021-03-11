غرفة التجارة بمصراتة تسعى لتعزيز التعاون المشترك مع مالي

ناقشت أعضاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة، رفقة وزير الثروة الحيوانية والزراعية السابقة بدولة مالي؛ سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلديْن.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الثروة الحيوانية والزراعية، ورئيس حزب التحالف من أجل الجمهورية والمرشح لرئاسة جمهورية مالي، حيثُ بحث المجتمعون خطط تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلديْن عامةً، وبين التجار ورجال الأعمال في مدينة مصراتة ودولة مالي خاصةً، إضافة إلى العمل على توقيع اتفاقيات تجارية واقتصادية بين البلديْن.

شارك في هذا الاجتماع، عضو مجلس أعيان وحكماء مصراتة محمد الرجوبي، وأعضاء لجنة الإدارة بالغرفة والمدير العام للغرفة، وعدد من منتسبي الغرفة، من تجار ورجال أعمال بالمدينة.

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