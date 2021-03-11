عميد بلدية زليتن يجتمع مع مؤسسات المجتمع المدني

اجتمع عميد بلدية زليتن “مفتاح حمادي” صباح اليوم الخميس مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني ومدير مكتب مفوضية المجتمع المدني زليتن وممثل عن مفوضية زليتن للكشافة والمرشدات إضافة إلى الهلال الأحمر فرع زليتن .

كما تناول الاجتماع الأفكار والمشاريع من قائمة الخدمات الملموسة التي يقدمها مشروع تقارب للشراكة مع المجلس البلدي زليتن وكان من أبرزها ملف ذوي الإحتياجات الخاصة .

وقد تم إعتماد مشروع تحسين وتطوير (شعبية الكوبري) وكذلك مشروع ذوي الهمم للسنة التانية، كما أكد حمادي على دعم المشاريع التي تتوافق مع إشتراطات مشروع تقارب .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية