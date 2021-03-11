ختام دورة “نموذج العمل التجاري” برعاية المجلس البلدي أجدابيا

أجدابيا 11 مارس 2021 (وال)-نظم مركز أعمال أجدابيا التابع للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة بالتعاون مع مركز أعمال بنغازي، دورة تدريبية بعنوان “نموذج العمل التجاري”، استهدفت 30 طالبًا من كلية الاقتصاد بجامعة أجدابيا.

وقال منسق مركز أعمال أجدابيا حاتم أمحارب، إن المركز بصدد تنفيذ دورات تدريبية في مجالات دراسة الجدوى الاقتصادية، وإدارة المشروعات وريادة الأعمال، وتستهدف شريحة الشباب في نطاق بلدية أجدابيا، إضافة لدورات تدريبية أخرى في المهن الحرفية المختلفة.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الحاضنات ومراكز الأعمال بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة رمضان الفرجاني، أن الهدف من هذه الدورات؛ هو تحفيز الشباب على خلق وبعث مشروعاتهم والاستفادة من الموارد المكانية الموجودة في بلدية أجدابيا وتوظيف قدراتهم بالشكل الصحيح.

يُشار إلى أن هذه الدورة أقيمت برعاية المجلس البلدي أجدابيا الذي وقع على هامشها رئيس المجلس أمبارك المنفي، مذكرة تفاهم وتعاون مع البرنامج الوطني لتوفير الدعم اللوجستي للدورات التدريبية التي ينفذها مركز أعمال أجدابيا. (وال- أجدابيا) ع م/ ر ت

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