خاص: تقرير مكافحة الفساد حول عبدالله قادر بوه .. تعرف على التفاصيل

تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير هيئة مكافحة الفساد حول مخالفات موظف السابق بهيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه” والمكلف حالياً برئاسة الهيئة بتكليف من مجلس النواب .

تضمنت المراسلة متابعة ملف صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية وشركة أفريقيا للتجارو والاستثمار ، وتم رصد مخالفات وتجاوزات قد ترقى إلى جرائم اعتداء على الأموال العامة والتي سبق وان تمت احالتها لرئيس الهيئة السابق نصر المشاي .

حيث خاطب رئيس هيئة مكافحة الفساد “نعمان الشيخ” بعد ذلك رئيس الرقابة سليمان الشنطي باستدعاء قادربوه للتحقيق ، مع إحالته التقرير إلى الرقابة .

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