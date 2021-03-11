اقتصاد

خاص: تقرير مكافحة الفساد حول عبدالله قادر بوه .. تعرف على التفاصيل

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير هيئة مكافحة الفساد حول مخالفات موظف السابق بهيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه” والمكلف حالياً برئاسة الهيئة بتكليف من مجلس النواب .

تضمنت المراسلة متابعة ملف صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية وشركة أفريقيا للتجارو والاستثمار ، وتم رصد مخالفات وتجاوزات قد ترقى إلى جرائم اعتداء على الأموال العامة والتي سبق وان تمت احالتها لرئيس الهيئة السابق نصر المشاي .

حيث خاطب رئيس هيئة مكافحة الفساد “نعمان الشيخ” بعد ذلك رئيس الرقابة سليمان الشنطي باستدعاء قادربوه للتحقيق ، مع إحالته التقرير إلى الرقابة .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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