تقرير ديوان المحاسبة يكشف نفقات أعضاء الرئاسي 2019

كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019 أن النفقات التسييرية للمجلس الرئاسي لسنة 2019 الباب الثاني قد بلغت 32 مليون ، في حين أن الباب الأول ما يقارب 4 مليون بإجمالي 37,431 مليون .

وأوضح الديوان أن المخالفات التي رصدت تتضمن وجود مبالغ مالية تمثل مرتبات أشخاص انتهت علاقاتهم بالرئاسي ، واستعمال الفائض في بند المرتبات الأساسية في المناقلة إلى بند العمل الإضافي داخل الباب الأول بالرغم أن المرتبات تمت احالتها وفق منظومة الرقم الوطني .

كما تواصلت صدى الاقتصادية مع مسؤول بجهاز ديوان المحاسبة وقال لنا أن انفاق أعضاء الرئاسي الأربعة بحدود 32 مليون في السنة والذي يعني حدود 8 مليون لكل شخص وحدود 700 ألف في الشهر ، و25 ألف في اليوم .

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