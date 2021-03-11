اقتصاد

تقرير ديوان المحاسبة يكشف نفقات أعضاء الرئاسي 2019

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019 أن النفقات التسييرية للمجلس الرئاسي لسنة 2019 الباب الثاني قد بلغت 32 مليون ، في حين أن الباب الأول ما يقارب 4 مليون بإجمالي 37,431 مليون .

وأوضح الديوان أن المخالفات التي رصدت تتضمن وجود مبالغ مالية تمثل مرتبات أشخاص انتهت علاقاتهم بالرئاسي ، واستعمال الفائض في بند المرتبات الأساسية في المناقلة إلى بند العمل الإضافي داخل الباب الأول بالرغم أن المرتبات تمت احالتها وفق منظومة الرقم الوطني .

كما تواصلت صدى الاقتصادية مع مسؤول بجهاز ديوان المحاسبة وقال لنا أن انفاق أعضاء الرئاسي الأربعة بحدود 32 مليون في السنة والذي يعني حدود 8 مليون لكل شخص وحدود 700 ألف في الشهر ، و25 ألف في اليوم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك