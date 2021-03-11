شكشك يصرح لصدى حول نشر تقرير 2019.. ويكشف موعد القادم ..ويوجه رسالة هامة إلى الليبيين

قال رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس “خالد شكشك” حصرياً لصدى الاقتصادية حول نشر تقرير ديوان المحاسبة 2019 ، أن هذا التقرير هو جزء مهم من الأعمال التي يقوم بها الديوان الهدف منه إطلاع المجتمع على تصرفات الموكل لهم التصرف في الأموال والممتلكات العامة .

وتابع بالقول: نهدف من خلال نشر هذا التقرير إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي وتحقيق المسائلة المؤسساتية والمجتمعية . وقال رئيس الديوان خلال تصريحه إن تأخر إصدار التقارير كان بسبب الظروف غير العادية التي مرت بها ليبيا من حروب وأزمة سياسية إضافة إلى جائحة كورونا.

كما وجه “شكشك” خلال تصريحه الشكر لكافة أعضاء وموظفي الديوان الذين أنجزوا هذا العمل المهني الرائع في أصعب الظروف .

وكشف أن التقرير عن العام 2020 سيكون بإذن الله في موعده وهو شهر مايو بأقصى تقدير ، مع إحداثهم تطوير مهم من خلال اعتماد منظومة المهام الرقابية والتي ستساهم في الرفع من مستوى أداء الديوان وجودة مخرجاتها بالمدة القادم .

وقال “شكشك” في ختام تصريحه لصدى : أتمنى أن يكون هذا التقرير عوناً لكل من أراد البناء وإدارة للمسائلة والمحاسبة لكل من أراد العبث والهدر بموارد الوطن ، كما أتمنى من وسائل الإعلام استخدام هذا التقرير للرفع من مستوى الوعي وتحقيق الشفافية وعدم استخدامه للإثارة الاعلامية أو استخدامه لأغراض غير مهنية.

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