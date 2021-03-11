تقرير ديوان المحاسبة للعام 2019

ديوان المحاسبة:
– وجود مبالغ مالية ترد شهريا للمجلس الرئاسي تمثّل مرتبات لأشخاص انتهت علاقتهم الوظيفية بالمجلس
– الرئاسي لم يبلّغ وزارة المالية بالمرتبات المخالفة لأشخاص مستقيلين
– المرتبات المخالفة الواردة للرئاسي تعود لأشخاص متوفيين أو مستقيلين استُغلت في تغطية عجز في بنود أخرى
– الرئاسي لم يُثبّت عمليات استلام صكوك بأذونات الصرف ولم يُحدد هوية المستلمين
– ارتفاع تكاليف صيانة السيارات التابعة للمجلس الرئاسي ووصلت قيمة بعضها إلى 12 ألف دينار
– المصروفات الفعلية لديوان المجلس الرئاسي عام 2019 بلغت 37.4 مليون دينار
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