تقرير ديوان المحاسبة للعام 2019

ديوان المحاسبة:

– وجود مبالغ مالية ترد شهريا للمجلس الرئاسي تمثّل مرتبات لأشخاص انتهت علاقتهم الوظيفية بالمجلس

– الرئاسي لم يبلّغ وزارة المالية بالمرتبات المخالفة لأشخاص مستقيلين

– المرتبات المخالفة الواردة للرئاسي تعود لأشخاص متوفيين أو مستقيلين استُغلت في تغطية عجز في بنود أخرى

– الرئاسي لم يُثبّت عمليات استلام صكوك بأذونات الصرف ولم يُحدد هوية المستلمين

– ارتفاع تكاليف صيانة السيارات التابعة للمجلس الرئاسي ووصلت قيمة بعضها إلى 12 ألف دينار

– المصروفات الفعلية لديوان المجلس الرئاسي عام 2019 بلغت 37.4 مليون دينار

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