بومطاري يعلن عن قرار تعديل سعر الدولار الجمركي

أعلن وزير المالية المفوض فرج بومطاري عن قرار يقضي بتحديد قيمة الدولار الجمركي لأغراض إحتساب الضريبة الجمركية المستحقة بواقع 2.12 دينار لكل واحد دولار، وفقاً لدراسة علمية مسبقة أعدت من قبل خبراء مختصين بالعلوم الاقتصادية.

وأعلن أيضاً عن إنشاء غرفة مختصة داخل المصلحة للعمل على تحديث معدل قيمة الدولار الجمركي وفقاً للمتغيرات الاقتصادية .

ويهدف هذا النظام للمساهمة من خلال أدوات السياسة المالية لأحداث إستقرار نسبي في المستوى العام للأسعار وكذلك لضمان دخول أكبر عدد من المتعاملين بالاقتصاد الوطني إلى المنظومة القانونية وتأسيس قاعدة بيانات عن البضائع المستوردة كماً ونوعاً لتكون رادفاً في رسم سياسة تجارية ناجعة.

وأشار إلى أن هذا النظام سيعمل به بشكل مؤقت ، ويخضع للتحديث من حين إلى آخر وفقاً للمتغيرات الاقتصادية وذلك إلى حين تحديد سعر الصرف التوازني للدينار الليبي مقابل العملات الأخرى من قبل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي .

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