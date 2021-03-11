وزارة المالية تعلن عن سعر الدولار الجمركي

أعلنت وزارة المالية اليوم الخميس، عن تفاصيل اجتماع عُقد صباح اليوم، حُدد فيه سعر الدولار الجمركي عند 2,12 دينارًا تقريبًا، بنسبة انخفاض مقدارها 67% مما كان عليه بالمقارنة مع سعر الصرف الرئيس للدولار في المصرف المركزي.

ويأتي هذا القرار على أن يتم تخفيض السعر الفترة المقبلة، بما يناسب مُتطلبات المرحلة والسياسية النقدية.

وكان المجلس الرئاسي قد أصدر قرارًا بشأن استحداث نظام الدولار الجمركي، على أن تتولى وزارة المالية تحديد السعر بشكل دوري.

ومن المُنتظر أن يُساهم الإجراء في مُعالجة الأضرار الناجمة عن سعر الصرف الرسمي ومن شأنه أن يُخفّض من قيمة الضريبة غير المباشرة على المستهلك، ويُساهم في استقرار الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح مصدر لـ 218 أن القرار سيبدأ تنفيذه فور اعتماده الأسبوع المقبل وتعميمه على جميع المنافذ، بهدف الحد من تداعيات سعر صرف الدولار المُوحد في المصرف المركزي عند 4,48، والذي دخل حيّز التنفيذ مطلع يناير الماضي.

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