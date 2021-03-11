اقتصاد

عودة “سفينة أوشن فايكنغ” للإنقاذ إلى السواحل الليبية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت منظمة “أس أو أس ميديتيرانيا” غير الحكومية المشغلة لسفينة أوشن فايكنغ الإغاثية، أن السفينة، اتجهت إلى منطقة البحث والإنقاذ قبالة السواحل الليبية، بعد مغادرتها أمس الأربعاء ميناء مرسيليا الفرنسي، بعد توقف دام نحو شهر من الزمن، بحسب ما نقله موقع “مهاجر نيوز”.

وأوضحت المنظمة المشغلة للسفينة، عبر حسابها على تويتر، “أبحرت أوشن فايكنغ بعد توقف مرحلي وخضوع الطاقم للعزل”.

وكانت أوشن فايكنغ قد رست في صقلية نهاية يناير الماضي، بعد أن أنزلت 373 مهاجرا كانت قد أنقذتهم في المتوسط خلال ثلاث عمليات إغاثة مختلفة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • العقبات والتأخير والفساد انتم الاوروبيين سببها ـ الرئيسي ..!!! شن خليتوا لليييين ,,؟!! حتى العمال مهجريتهم ـ وتبوا النفط ـ
    لو أن الشركات الصينية بدأت فالعمل في ليبيا لأنهت كل مشاريعها في ليبيا من شهور مضت وبجودة عالية ـ
    لكن تدخلاتكم أنتم الاوروبيين هي سبب العراقيل والفساد والتأخير ـ وهذه الحقيقة التي يجب أن تفهموها وتؤمنوا بها .

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