عودة “سفينة أوشن فايكنغ” للإنقاذ إلى السواحل الليبية

أعلنت منظمة “أس أو أس ميديتيرانيا” غير الحكومية المشغلة لسفينة أوشن فايكنغ الإغاثية، أن السفينة، اتجهت إلى منطقة البحث والإنقاذ قبالة السواحل الليبية، بعد مغادرتها أمس الأربعاء ميناء مرسيليا الفرنسي، بعد توقف دام نحو شهر من الزمن، بحسب ما نقله موقع “مهاجر نيوز”.

وأوضحت المنظمة المشغلة للسفينة، عبر حسابها على تويتر، “أبحرت أوشن فايكنغ بعد توقف مرحلي وخضوع الطاقم للعزل”.

وكانت أوشن فايكنغ قد رست في صقلية نهاية يناير الماضي، بعد أن أنزلت 373 مهاجرا كانت قد أنقذتهم في المتوسط خلال ثلاث عمليات إغاثة مختلفة.

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