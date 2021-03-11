تقرير ديوان المحاسبة يفصح عن عدة مخالفات بالمصرف المركزي ..ويشير إلى تكلفة طباعة العملة

كشف تقرير ديوان المحاسبة عن مخالفات رصدها بمصرف ليبيا المركزي لسنة2019 حيث أكد على زيادة عرض النقود للمصرف الذي يقابله الارتفاع العام في الأسعار وانخفاض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية الأخرى، فضلاً عن تكلفة طباعة العملة التي تتراوح مابين 9 _ 5 مليون جنيه إسترليني لكل مليار دينار.

وكشف الديوان عن تركز رصيد النقد في التداول بالدرجة الأولى ، الصادر من الإدارة العامة طرابلس من خلال الخزينة الفرعية ومن ثم إلى المصارف التجارية بالمنطقة وإدارة العمليات المصرفية حيث تظهر نسبته من إجمالي العام 51.8‎%‎ وإضدار فرع سبها وبنسبة 21.7‎%‎ وتظهر سالبة لفرعي بنغازي، ومصراتة وهو مؤشر عن أن العملة الواردة أكبر من الصادر عن هذه الفروع .

كذلك التأخر في تنفيذ بعض أذونات الصرف، وإن كافة العملة المطبوعة من بعد 2014 تمت دون الحصول على موافقة مجلس إدارة المركزي باعتباره الجهة المختصة.

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