“دربي” : يشدد على ضرورة الابتعاد عن التكديس الوظيفي وعملنا أختزل في المرتبات فقط

بنغاز11 مارس 2021 (وال) دعا مراقب الخدمات المالية في بنغازي السيد ” محمد طارق دربي” كافة القطاعات العاملة بالدولة، إلى عدم تكديس الموظفين دون الانتباه لطبيعة الاحتياج المؤسسي ؛ لأن هذا الأمر يثقل كاهل الدولة.

ومن خلال حديث السيد “دربي” مع وكالة الأنباء الليبية أكد لنا أن المهام المناطة بهم ، تنقسم إلى ثلاثة أمور أولها صرف المرتبات، وثانيها المصروفات التيسيرية للقطاعات والإشراف عليها، وثالثها الصرف على ميزانية التحول.

ووضح ” دربي” أن عمله اختزل في المرتبات وما يتبعها من علاوات و مستحقات للموظفين في بنغازي.

وقال “دربي” أن التحول بات بإشراف المجلس البلدي، فجميع القطاعات حساباتها لدينا ويوجد مراقب مالي في كل منها .

تعاون مشترك

وبين “دربي” أن دورهم في الأجهزة المستقلة – ذات الذمة المالية المستقلة – مثل المستشفيات و المعاهد، إشرافي رقابي في الانفاق و الصرف ، فأدواتنا هناك هم المراقبين الماليين صحبة إدارة هذه الجهات المستقلة ؛ لأجل متابعة الانفاق العام .

وأشار ” دربي” أن القسم المالي في أي قطاع من القطاعات يشرف عليه المراقب المالي و إدارة القطاع لها دور كبير وإزاء الدور الذي تقوم به الوزارة لتسيير المرتبات من خلال مراقبة الخدمات المالية بنغازي.

سبب تأخر صرف المرتبات

وعن تأخير صرف المرتبات قال “دربي ” أن تأخير صرف المرتبات هو مسؤولية تضامنية بيننا و بين القطاعات الأخرى، فلا يمكننا الصرف قبل استلام الحركة الشهرية المتضمنة لمتغيرات مالية متعلقة بالموظفين.

ووضح”دربي” أنه بعد العام 2014، أوقفت الحوالات المالية الواردة من طرابلس وبالتالي – لم يكن وضع الوزارة جيدا – ما اضطرها للاقتراض من مصرف ليبيا المركزي ؛ لسداد قيمة المرتبات كحل بديل .

وذكر” دربي” أنه استأنفت هذه الواردات مع العام 2017، و أصبح 80% مالية طرابلس و 20% البيضاء ، و اليوم يوجد جهود لتوحيد قاعدة البيانات للوازرة و تليها توحيد جهة الصرف.

وعند حديثه عن الحوالة الواردة من طرابلس قال: “قد تصل قيمتها 40 مليون دينار ليبي من طرابلس ، و قرابة 16 مليون من البيضاء، و بالتالي إجمالي مرتباتنا المصروفة شهريا 65 مليون دينار ليبي، مرتبات القطاع العام الشهري لبنغازي ، والتعليم نصيب الأكبر في قيمة المرتبات فهي تصل إلى 50000 مرتب و تليها الأمن العام و في الثالث الصحة ”

البوابة الإلكترونية مشروع مستحدث

وتحدث ” دربي” عن موضوع البوابة الإلكترونية وبين أنه مشروع مستحدث، و من الطبيعي ظهور الثغرات و لنتمكن من التطوير من العمل عليها والتحسين وصولا إلى المستوى المطلوب من جودة الخدمة و المنظومة لابد من سرعة المتابعة لها في الإجراءات لعلاقتها بمرتبات الموظفين .

وأفاد ” دربي” أن الوزارة المالية حرصت على أن يقتصر التعديل والادخال فقط على المراقبين الماليين حفاظا على صحة البيانات و سريتها ،

و بين ” دربي” أنه واجهتهم أوقات عطلت خلالها هذه الخيارات أمام المراقبين و هذه الصلاحية لم تكن سوى ضمن أوقات معينة و وليست مفتوحة على الدوام الأمر الذي ترتب عليه التعطيل في إتمام بعض الإجراءات للمواطنين ،ولدينا مكتب تابع لوزارة المالية مهمته المتابعة للمنظومة و حلحلت بعض المشاكل بالسرعة المطلوبة .

صندوق دعم الشركات والمنح الشهرية

واسترسل ” دربي” في حديثه وقال: “هناك صندوق دعم الشركات الذي أنشئ نهاية 2011، وكنت على رأسه ، معني بالليبيين العاملين بالشركات الأجنبية التي غادرت البلاد نتيجة القوة القاهرة، وقمنا بصرف منحة شهرية لهم في البداية كانت 200 دينار، و من ثم عدلت إلى 450 دينار، و من ثم تطور الموضوع و ضمينا الشركات المحلية المتعثرة مثل الأنابيب و الإسمنت و الكابلات” ( وال ـ بنغازي) هـ ش

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