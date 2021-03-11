مصروفات “داخلية الوفاق” في العام 2019

ديوان المحاسبة: جملة مصروفات وزارة الداخلية خلال العام 2019 نحو 2.420 مليار دينار
عن مصدر الخبر
قناة 218 الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
تقرير ديوان المحاسبة 2019 يوضح قيمة مصروفات الحكومة المؤقتة
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
“دربي” : يشدد على ضرورة الابتعاد عن التكديس الوظيفي وعملنا أختزل في المرتبات فقط
تم النشر منذُ 28 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
تقرير ديوان المحاسبة يفصح عن عدة مخالفات بالمصرف المركزي ..ويشير إلى تكلفة طباعة العملة
تم النشر منذُ 31 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
عودة “سفينة أوشن فايكنغ” للإنقاذ إلى السواحل الليبية
تم النشر منذُ 34 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك