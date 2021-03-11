اقتصاد

مصروفات “داخلية الوفاق” في العام 2019

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ديوان المحاسبة: جملة مصروفات وزارة الداخلية خلال العام 2019 نحو 2.420 مليار دينار

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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