مصلحة الطرق والجسور تعقد اجتماعاً مع بلدي مدينة مصراته

اجتمع مساعد رئيس مصلحة الطرق والجسور “علي محمد السريتي” ظهر يوم الخميس الموافق 11 مارس 2021 بمقر المصلحة، بحضور كلا من “إسماعيل الجرو”، و”فرج حنيش” عن المجلس البلدي مصراته، ومن جهةٍ أُخرى حضر “ميلاد الفيض” مدير إدارة حماية الطرق، و”بلقاسم المزوغي” عضو الإدارة، كذلك نوري عبدالرحمن عمران مدير إدارة التخطيط بالمصلحة.

حيث تطرّق المجتمعون إلى عدة مواضيع والتي من بينها إنشاء محطات موازين داخل نطاق البلدية وتحديد مواقعها، ومناقشة المشاريع الجارية بخطط مصلحة الطرق والجسور لهذا العام للمشاريع الواقعة داخل بلديات مصراته، وكذلك تم التطرق إلى كيفية حلول عاجلة لبعض الطرق المتهالكة و التي تحتاج إلى صيانة سريعة.

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