ديوان المحاسبة في تقريره لعام 2019.. يشير لمصروفات المؤسسة الوطنية للإستثمار وملاحظاته بالخصوص..

أشار ديوان المحاسبة بطرابلس في تقريره الذي نشره مؤخراً إلى مصاريف المؤسسة الوطنية للإستثمار خلال أعوام 2017-2018، ومتابعة سياسة إدارة المؤسسة لمصروفاتها التسييرية.

حيث ذكر التقرير أنه قد بلغت إجمالي المصروفات بالمؤسسة خلال عام 2018 مبلغ وقدره 19,748,453 دولار؛ في حين بلغت خلال سنة 2017 مبلغ وقدره 38,615,666 دولار.

وقد سجل الديوان ملاحظات حول هذه المصروفات أبرزها تحميل المصاريف الخاصة بالتأمين الصحي -والتي بلغت مانسبته 50‎%‎ من إجمالي المرتبات والمنايا- على مرتبات إدارة الموارد البشرية دون غيرها من الإدارات؛ على الرغم من استفادة جميع الموظفين منها خلال عام 2018.

كذلك وجود انحرافات بين الميزانية التقديرية والفعلية فيما يخص مصاريف التدريب والتطوير بإنفاق بالتجاوز ماقيمته 348,290 دولار.

وأخيراً تحدث التقرير عن زيادة في مكافآت مجلس الإدارة والأمناء والمصارف الاستشارية تُقدر بقيمة 1,391,889 دولار دون وجود أساس قانوني يحدّد مكافآة كلاً منهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية