ديوان المحاسبة: استمرار المركزي بفرعية في طباعة العملة ادى الى انخفاض قيمة الدينار وارتفاع الاسعار

أوضح تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 بان استمرار المصرف المركزي بفرعية البيضاء وطرابلس في طباعة العملة دون سياسة واضحة زاد في قيمة عرض النقود وأدى الى زيادة الاسعار وانخفاض قيمة الدينار مقابل العملات

وأضاف الديوان خلال تقريره لمنشور عبر صفحته بالفيسبوك أن تكلفة طباعة العملة تتراوح مابين 5الى 9 مليون جنيه اسنترليني لكل مليار دينار علاوة عن أن كل العملالت المطبوعة منذ 2014 تمت بدون موافقة مجلس ادارة المصرف كما انها تتم بالتكليف المباشر وبين الديوان بان بلغ اجمالي ايرادات النفطية عن عام 2019 قد بلغت 22مليار و490 مليون و700 الف دولار بينما بلغت المصروفات في ذات العام 24 مليار و601 مليون و700 الف دولار بعجز2 مليار و 111 مليون دولار مما يعنى نقص الاحتياطي الاجنبي لدى المصرف

وأشار الديوان الى أن اجمالي مساهمات المصرف المركزي المحلية والخارجية في 2019 قد انخفضت عن 2018 بما يعادل 46 مليون و862 الف و421 دينار حيث بلغ اجمالي هذه المساهمات في 2019، 17 مليار و371 مليون و770 الف و871 دينار مما يعنى ضعف وحدة المساهمات والقروض بالمصرف في متابعة عملها وافتقار ملف المساهمات الى بيانات ومستندات وتقارير

كما بين تقرير الديوان بان الوعاء الاستثماري قد شهد انخفاض ملحوظ مقارنة ب2018 بقيمة 1مليار 772 ليون دينار

يشار الى مجلس ادا رة مصرف ليبيا المركزي لم يجتمع منذ انقسامه في 2014 الا في نهاية 2020 عندما تم اقرار سعر صرف موحد لدولار مقابل الدينار الليبي بـ 4.48

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